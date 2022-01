De beschuldiging van 'sedition' (revolte) tegen 11 leden van de extreemrechtse militie de Oath Keepers geeft het onderzoek naar de bestorming van het Capitool een nieuw elan.

De beschuldiging werd bekrachtigd met de arrestatie van de leider en oprichter van de Oath Keepers, Stewart Rhodes, die eind vorige week in zijn huis in Texas werd opgepakt. Het is niet bewezen dat Rhodes zelf op 6 januari 2021 het Capitool betrad, maar hij stond wel in contact met twee groepen van Oath Keepers in militair uniform en met helmen die niet alleen bij de eersten waren die binnendrongen, maar ook anderen aanzetten om het gebouw te bestormen. Een derde groep Oath Keepers was bewapend en verbleef in een hotel in Alexandria, Virginia, op een steenworp van de hoofdstad, waar ze zich klaar hield om tussen te komen.

In de akte van beschuldiging, meer dan 40 pagina's lang, wordt in detail beschreven hoe de Oath Keepers hun acties sinds de presidentsverkiezingen van november 2020 coördineerden, en hoe ze via geheime groepsboodschappen een mogelijks gewapend optreden op 6 januari planden. Leider Rhodes kocht in de aanloop, op 3 januari, nog voor 6000 dollar aan wapens, en op 4 januari nog eens voor 4500 dollar. Deze en andere wapens werden gestockeerd in en om de hoofdstad. Met een andere militie werden plannen besproken om de Potomac-rivier in een met wapens geladen bootje over te steken, en zo de onbewapende leden in de hoofdstad te bevoorraden.

Rhodes, aldus de akte van beschuldiging, coördineerde een plot 'om de wettige presidentiële machtsoverdracht met geweld' tegen te gaan.

'Sedition' vs 'toeristisch bezoek'

De officiële aanklacht is 'sedition', wat in Van Dale wordt vertaald als 'opruiing' of 'revolte', en wat in het woordenboek Merriam-Webster wordt gedefinieerd als 'opruiing tot weerstand of opstand tegen de wettige autoriteit'. Op 'sedition' staat tot 20 jaar gevangenisstraf.

Dat is van een ander allooi dan de straffen die tot dusver werden uitgevaardigd, en die vooral betrekking hadden op het onrechtmatig betreden van het Capitool, en het verstoren van een officiële activiteit. De QAnon Sjamaan werd bijvoorbeeld veroordeeld tot 41 maanden cel.

Op basis van die voorgaande veroordelingen konden commentatoren van Fox News of Trumpgezinde Republikeinen nog volhouden dat het uitzinnig was om van een samenzwering te spreken. Sommigen minimaliseerden wat gebeurde als een 'toeristisch bezoek', wat hoe dan ook moeilijk te rijmen viel met de doden en gewonden die achterbleven.

In de nieuwe beschuldiging wordt de theorie dat er voorafgaand werd gecoördineerd rond de bestorming juist met precisie gedocumenteerd.

Eed aan de Grondwet

De Oath Keepers is een groepering die sinds de oprichting in 2009 (het aantreden van president Obama) vooral rekruteert bij politie en leger. De 'Oath' uit de naam verwijst naar de eed die mensen binnen politie en leger afleggen, waarbij ze zich ertoe verbinden de Grondwet te verdedigen. Stichter Stewart Rhodes, 56, had zelf gehoopt carrière te maken in het leger. Maar bij een mislukte valschermsprong werd zijn ruggengraat zodanig geraakt dat hij ongeschikt werd voor de dienst. Hij werkte vervolgens als wapeninstructeur. Hij liet een geladen wapen vallen, een schot ging af dat hem zijn linkeroog kostte. Hij studeerde vervolgens rechten, werd een libertair blogger alvorens de extreemrechtse kant uit te gaan.

Uit zijn boodschappen aan de groep blijkt dat hij verwachtte dat het parlement op 6 januari de verkiezing van Biden zou bekrachtigen. President Trump, dacht hij, zal niet ingrijpen. 'Al wat ik Trump zie doen is klagen. De patriotten zullen de zaak in eigen hand nemen'.

Volgens Rhodes bevinden de VS zich in een nieuwe burgeroorlog, waarbij het er voor de 'patriotten' op aan komt de basisrechten uit de Grondwet te verdedigen, met name het recht op wapenbezit en wapendracht, tegen stedelingen en Democraten en groepen als Black Lives Matter.

De Oath Keepers zijn een van de grotere extreemrechtse milities in de VS, al is het onduidelijk hoeveel leden de groep telt. De schattingen lopen uiteen van 5000 tot 38.000.

