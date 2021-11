Tienduizenden extreemrechtse Polen lopen donderdag mee in een omstreden mars door de hoofdstad Warschau om de 103de verjaardag van de onafhankelijkheid te vieren. Burgemeester Rafal Trzaskowski heeft de mars illegaal genoemd, nadat rechters een verbod hadden bevestigd. Polen zit midden in de vierde coronagolf.

De nationalistische regeringspartij PiS heeft de verantwoordelijkheid voor de optocht genomen. Dit tot afgrijzen van de liberale en linkse oppositie, die de regering stemmingmakerij tegen migranten en lhbti'ers verwijt. De jaarlijkse mars ging in het verleden soms gepaard met geweld; 800 agenten moeten de mars in goede banen leiden. De organisatie zegt er het belang van bescherming van de grenzen en de Poolse soevereiniteit mee te willen benadrukken, terwijl buurland Wit-Rusland op grote schaal migranten naar de grens stuurt. Behalve met de Poolse vlag werd ook gezwaaid met vlaggen van extreemrechtse partijen uit Italië en Hongarije.

President Andrzej Duda noemde de Poolse Onafhankelijkheidsdag een van de belangrijkste dagen op de kalender, vol 'vaderlandsliefde en geschiedenis'. Tijdens de mars werden afbeeldingen van oppositieleider en oud-premier Donald Tusk verbrand.

Vorige maand werd in Polen massaal gedemonstreerd tegen de regering en anti-Europese uitspraken van de hoogste rechters van het land. De betogers op die demonstraties willen dat hun land in de Europese Unie blijft en zich aan de Europese regels houdt. De regering heeft permanent ruzie met Brussel over een reeks onderwerpen, vooral het verval van de rechtsstaat.

