Extra droogtemaatregelen in IJzerbekken

Er geldt vanaf woensdag een onttrekkingsverbod in het volledige IJzerbekken. De gouverneur van West-Vlaanderen heeft extra maatregelen afgekondigd om de droogte tegen te gaan.

‘Het peil van de waterlopen daalt snel. Het zakte vooral de voorbije dagen opmerkelijk sneller. Zeker in het IJzerbekken is er geen marge meer’, klinkt het. ‘En de komende dagen krijgen we nog erg warm weer.’

In het poldergebied stromen de aanvragen binnen om water te onttrekken en de gewassen van water te voorzien. Daarom werd alles in het werk gesteld om watertekort te vermijden. Maar het waterpeil is gezakt tot een alarmerend niveau en dus kondigde gouverneur Carl Decaluwé dinsdagavond een onttrekkingsverbod voor het ganse IJzerbekken af.

‘Willen we het schaarse water maximaal vrijwaren voor drinkwater voor mens en dier, dan is het essentieel om de onttrekkingsverboden strikt na te leven”, zegt hij. Volgende week maandag volgt er een nieuwe beoordeling van de droogtetoestand door het provinciaal droogteoverleg.