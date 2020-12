Op de luchthaven van het Jemenitische Aden hebben zich woensdag minstens twee explosies voorgedaan toen een vliegtuig aankwam met de nieuwe eenheidsregering, zo heeft een correspondent van het Franse persbureau AFP vastgesteld. Aden is de voorlopige hoofdstad van Jemen, waar een burgeroorlog woedt.

De onploffingen vonden plaats toen het vliegtuig, komende uit Saoedi-Arabië, was geland en inzittenden begonnen uit te stappen. Getuigen vertelden dat er ook schoten vielen.

Uit medische bron verluidt dat er minstens tien mensen zijn omgekomen en tientallen gewond. Volgens minister van Informatie Moammar al-Erjani zijn de regeringsleider en zijn collega's ongedeerd. Wat de ontploffingen heeft teweeggebracht, is onduidelijk.

Volgens de Informatieminster gaat het om een 'terreuraanslag van de door Iran gesteunde Houthi-milities'.

De nieuwe 24-koppige regering is op 18 december onder Saoedische auspiciën tot stand gekomen en omvat pro-regeringsministers en separatisten uit het zuiden. Die twee partijen voerden strijd om de macht met elkaar in het zuiden, maar blijven al zes jaar in principe bondgenoten tegen de Houthi-rebellen, die steun van Iran krijgen en die een groot deel van het grondgebied controleren, waaronder de officiële hoofdstad Sanaa.

Maar de laatste jaren rezen er ook diepe meningsverschillen tussen aanhangers van de regering en separatisten in het zuiden.

