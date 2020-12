Bij één of meerdere explosies op de luchthaven van de Jemenitische stad Aden zijn woensdag volgens officiële berichten minstens 26 mensen gedood en tientallen anderen gewond geraakt.

Een veiligheidsbron zei dat sommige van de gewonden er erg aan toe waren en voor verzorging naar het ziekenhuis werden gebracht.

Volgens een correspondent van het Franse persbureau AFP deden zich minstens twee explosies voor, het Duitse persbureau DPA sprak van een zware explosie.

Het incident deed zich kort na de landing van een vliegtuig voor dat met de nieuwe regering van Jemen vanuit Saoedi-Arabië was aangekomen. De premier en de andere regeringsleden bleven volgens minister van Informatie Moammar al-Erjani ongedeerd. 'We verzekeren de mensen dat alle regeringsleden veilig zijn', schreef hij op Twitter. Het ging volgens hem om 'een laffe terreuraanslag van de door Iran gesteunde Hutu-militie'.

De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Jemen, Martin Griffiths, schreef op Twitter: 'Ik veroordeel de aanval op de luchthaven van Aden bij de aankomst van de regering met kracht, alsook het doden en verwonden van veel onschuldige burgers'. Griffiths wenste de regering 'sterkte' toe 'in de zware taken die haar wachten'. 'Deze onaanvaardbare gewelddaad herinnert er op tragische wijze aan hoe belangrijk het is Jemen dringend weer op de weg naar vrede te zetten.'

Bij de explosie, die volgens ooggetuigen met schoten gepaard ging, vlogen vensters aan diggelen. Op sociale media was te zien dat verscheidene mensen gewond raakten. Medische bronnen maakten gewag van meer dan 50 gewonden. De achtergrond van het incident is nog onduidelijk.

Een veiligheidsbron zei dat sommige van de gewonden er erg aan toe waren en voor verzorging naar het ziekenhuis werden gebracht.Volgens een correspondent van het Franse persbureau AFP deden zich minstens twee explosies voor, het Duitse persbureau DPA sprak van een zware explosie. Het incident deed zich kort na de landing van een vliegtuig voor dat met de nieuwe regering van Jemen vanuit Saoedi-Arabië was aangekomen. De premier en de andere regeringsleden bleven volgens minister van Informatie Moammar al-Erjani ongedeerd. 'We verzekeren de mensen dat alle regeringsleden veilig zijn', schreef hij op Twitter. Het ging volgens hem om 'een laffe terreuraanslag van de door Iran gesteunde Hutu-militie'.De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Jemen, Martin Griffiths, schreef op Twitter: 'Ik veroordeel de aanval op de luchthaven van Aden bij de aankomst van de regering met kracht, alsook het doden en verwonden van veel onschuldige burgers'. Griffiths wenste de regering 'sterkte' toe 'in de zware taken die haar wachten'. 'Deze onaanvaardbare gewelddaad herinnert er op tragische wijze aan hoe belangrijk het is Jemen dringend weer op de weg naar vrede te zetten.' Bij de explosie, die volgens ooggetuigen met schoten gepaard ging, vlogen vensters aan diggelen. Op sociale media was te zien dat verscheidene mensen gewond raakten. Medische bronnen maakten gewag van meer dan 50 gewonden. De achtergrond van het incident is nog onduidelijk.