Explosies in Afghaanse jongensschool

In een jongensschool in de Afghaanse hoofdstad Kaboel hebben zich dinsdag explosies voorgedaan, zo heeft de politie bekendgemaakt. De Abdoel Rahim Shahid school bevindt zich in de westelijke wijk Dasht-e-Barchi waar voornamelijk mensen van de sjiitische minderheid hazara wonen.

Een slachtoffer van de explosies in Kaboel op 19 april 2022. © Getty Images