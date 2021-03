Na vier explosies in een militair kamp in Equatoriaal-Guinea zijn 98 doden geteld. Er vielen 615 gewonden.

Bij vier hevige explosies in de militaire basis van Bata in Equatoriaal-Guinea zijn 98 doden en meer dan 600 gewonden gevallen. De explosie van voorraden munitie en explosieven in het kamp Nkoa Ntoma, in de economische hoofdstad van het land, verwoestte alle gebouwen van de militaire site en talrijke woningen in de wijken rond het kamp.

President Teodoro Obiang Nguema, die het Centraal-Afrikaanse land al 42 jaar met harde hand leidt, meent dat de explosies werden veroorzaakt door ongecontroleerde veldbranden van boeren en het 'onzorgvuldig beheer' van dynamiet op de militaire basis. De president roept de internationale gemeenschap om hulp.

De drukgolven van de explosies zouden tot op grote afstand gevoeld zijn. Het telefoonverkeer tussen de havenstad en de hoofdstad Malabo lag enkele uren plat.

In Bata en omgeving wonen ruim 800.000 inwoners. Het is de grootste stad van de voormalige Spaanse kolonie. Equatoriaal-Guinea is sinds 1968 onafhankelijk. (Belga)

