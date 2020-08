De enorme explosie in de haven van Beiroet heeft een krater van 43 meter diep veroorzaakt. Dat meldt een Libanese veiligheidsbron zondag, op gezag van onderzoek van Franse experten op het terrein.

Bij de ontploffing op dinsdag kwamen meer dan 150 mensen om het leven en vielen 6.000 gewonden. Nog steeds zijn er tientallen vermisten. De explosie is volgens premier Hassan Diab veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat dat al zes jaar 'zonder voorzorgsmaatregelen' lag opgeslagen in de haven.

De explosie veroorzaakte volgens de veiligheidsbron een krater van 43 meter. Ter vergelijking: de explosie van een atoombom van 104 kiloton op de testsite Sedan in het Amerikaanse Nevada veroorzaakte in 1962 nog een krater van bijna 100 meter diepte.

Frankrijk levert Libanon logistieke steun met onderzoeksmiddelen en stuurde politie- en opsporingsteams ter plaatse. Ook stuurde Parijs medische hulp. Het Amerikaanse geofysische instituut USGS had gemeld dat de sensoren de explosie hadden geregistreerd als een aardbeving van 3,3 op de schaal van Richter.

Minister stapt op

De ontploffing heeft de woede bij de bevolking tegenover de politieke klasse aangewakkerd. Zaterdag vielen nog duizenden mensen ministeries aan. Ze trokken ook door het centrum van Beiroet en maakten hun woede jegens hun leiders kenbaar. De politieke klasse is beschuldigd van corruptie, onbekwaamheid en nalatigheid.

Ondertussen stapt een eerste Libanese minister op uit de regering. Het gaat om de minister van Informatie, Manal Abdel Samad. 'Na de enorme catastrofe in Beiroet, kondig ik mijn vertrek uit de regering aan', verklaarde de minister in een televisietoespraak. Ze bood ook haar excuses aan. 'We hebben niet kunnen antwoorden op jullie verwachtingen.'

