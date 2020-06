Net voor de coronacrisis verkocht Maya Santamaria haar café in Minneapolis waar George Floyd bewakingsagent was. Ook politieagent Derek Chauvin, die Floyd doodde door zijn knie op zijn nek te drukken, kluste er bij als bewakingsagent. Knack sprak met Santamaria over de dood van haar werknemer en de hoop die ze koestert dat huidskleur niet langer de rechten van mensen determineert.

George Floyd was bij u in dienst. Hoe goed kende u hem? Maya Santamaria: Hij werkte in mijn danscafé El Nuevo Rodeo als bewakingsagent. Ik kende hem door en door. Hij was een zeer aangename persoon. Hij was erg betrokken bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap, maar ook bij de latinogemeenschap. Hij heeft me meermaals geholpen toen ik evenementen organiseerde voor de latinogemeenschap in Minneapolis. Hij vertelde vaak over zijn dochtertje en was erg bezorgd om haar. De jaren waarin hij voor mij heeft gewerkt zijn er nooit incidenten met hem voorgevallen. Ik heb ook nooit gehoord dat hij zich agressief of intimiderend zou gedragen. Waar was u op het moment dat u het nieuws over George Floyd vernam? Santamaria: Ik was me thuis aan het klaarmaken om te gaan werken toen ik de beelden op sociale media zag. Ik kon maar niet geloven dat de man die daar lag George Floyd was. Ik herkende hem zelfs niet onmiddellijk. Nog erger was het om te zien dat de politieagent Derek Chauvin was, die ik ook erg goed ken. Ik was in shock. Ik dacht dat ik die man kende en hem kon vertrouwen, maar dat was blijkbaar niet het geval. Ik kan moeilijk omschrijven welke emoties er toen door me heen gingen. Het was een combinatie van verdriet, woede en onmacht. Hoe ken je politieagent Derek Chauvin? Santamaria: Derek werkte als politieagent in onze wijk, al zo lang ik daar mijn café had. Daarnaast werkte hij soms voor mijn café als bewakingsagent op momenten dat hij niet als politieagent aan het werk was. Hij werkte altijd buiten en George Floyd binnen. Misschien hebben ze elkaar gekruist, maar ik denk niet dat ze elkaar kenden. Zelf heb ik nooit problemen gehad met Derek en de latinogemeenschap ook niet. Vreemd genoeg gedroeg hij zich anders ten opzichte van zwarten dan ten opzichte van latino's. Ik was wel op de hoogte van het feit dat Afro-Amerikanen gediscrimineerd werden door hem. Er deden over Derek verschillende verhalen de ronde over een aantal racistische incidenten. Veel kan ik daar niet over vertellen, omdat ik niet op de hoogte ben van de details. Heeft Derek Chauvin George Floyd vermoord volgens u? Santamaria: De beelden spreken voor zich, maar ik ben geen rechter. Feit is dat racisme en discriminatie geïnstitutionaliseerd zijn in de VS en in de stad Minneapolis. Kent u George Floyds dochtertje en haar moeder? Santamaria: Ja, ik ken hen. Dit zijn zeer moeilijke tijden voor hen. Toch vonden ze de moed om voor de camera's te spreken. De woorden van zijn zesjarig dochtertje "papa heeft de wereld veranderd" kloppen. Op dit moment is er in Minneapolis een gigantische beweging ontstaan van mensen die racisme niet langer tolereren en in opstand komen. Niet alleen de Afro-Amerikaanse gemeenschap, maar ook de latinogemeenschap en witte mensen komen op straat en betogen tegen haat tegen minderheden in de Verenigde Staten. Ongelooflijk dat onze president deze ontevredenheid van de mensen probeert te criminaliseren en dreigt met zware gevangenisstraffen voor mensen die tijdens de betogingen gearresteerd worden. Hoe kijkt u naar de vernielingen en plunderingen die plaatsvonden in uw wijk? Santamaria: De meeste inwoners van Minneapolis proberen vreedzaam te betogen. Dat moeten we blijven benadrukken. Ik wil dit geweld ook niet goedkeuren, maar ik kan er wel begrip voor opbrengen. Als je als gemeenschap decennialang onterecht uitgesloten, gecontroleerd en gearresteerd wordt, dan lokt dit geweld uit. Mijn café had ik net verkocht, maar ik had daar nog mijn radiozender La Raza in hetzelfde gebouw. Na een brand ben ik alles verloren. We zijn een geldinzameling gestart om alles terug op te bouwen. Dat is de enige weg! We mogen niet opgeven en moeten doorgaan. Ondertussen hebben de betogingen zich verspreid over de Verenigde Staten, maar ook over Latijns-Amerika en Europa. Santamaria: Racisme en discriminatie is helaas niet enkel een probleem in de Verenigde Staten. De beweging die nu is opgestaan heeft een enorme draagkracht. Ik geloof dat mensen steeds meer bewust worden van de problemen van discriminatie en racisme. Gelukkig kan de moderne technologie deze problemen nu zichtbaar maken. Mensen nemen hun gsm en beginnen te filmen. De beelden kunnen niet betwitst worden. Joe Biden spreekt erover om met verschillende gemeenschappen in dialoog te gaan als respons op George Floyds dood. Wat denkt u over dit voorstel? Santamaria: Toen Obama president werd, is er in de VS een gigantische hoop ontstaan. Ook in Minneapolis hoopten we dat zijn presidentschap het einde van racisme en haat tegen minderheden zou inluiden. Biden behoort tot het team van Obama. Volgens mij is dit de manier waarop een grote leider een crisis aanpakt. Je luistert en probeert verschillende gemeenschappen te verzoenen. Biden heeft beloofd dat als hij president wordt, hij de dood van George Floyd ernstig zal laten onderzoeken. Dit is een belangrijk signaal voor al die politieagenten die menen dat ze onschendbaar blijven ondanks vele racistische incidenten. Elke stap moet ons naar een rechtvaardiger rechtssysteem brengen. Zal George Floyds dood een invloed hebben op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november? Santamaria: Absoluut, maar we moeten niet naïef zijn. Trump is niet president geworden omdat hij de verkiezingen gewonnen heeft, maar omdat Afro-Amerikanen en latino's te weinig zijn gaan stemmen. Jongeren moeten zich registreren en gaan stemmen. Een stem is sterker dan een kogel. We moeten ons grondwettelijk recht gebruiken en kiezen voor een president die verschillende gemeenschappen verbindt in plaats van voor een president die haat en polarisatie aanwakkert. We moeten begrijpen dat de Verenigde Staten een land van migranten is. Wat zou u doen, mocht u slachtoffer worden van racisme?Santamaria: Ik heb al meermaals met racisme te maken gekregen. De enige manier om er iets aan te doen is door niet te zwijgen. Je moet dit bespreekbaar maken en aankaarten. De meeste mensen kiezen ervoor om geen stappen te ondernemen en hun leed te verzwijgen. Dat is de reden waarom racisme blijft gebeuren. Het wordt niet tegengehouden. Je moet durven voor je rechten opkomen en stop zeggen tegen het slechte gedrag van anderen. Ik hoop dat Georges dood niet voor niets is geweest en dat de mensen de kracht vinden om racisme aan te kaarten.