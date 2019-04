De vroegere voorman van de Britse eurosceptische partij UKIP Nigel Farage richt een nieuwe partij op, de Brexit Party. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

De Brexit Party werd eigenlijk begin februari al opgericht, maar wordt vandaag/vrijdag officieel boven de doopvont gehouden in het Britse Coventry. De partij werd eerst geleid door ex-UKIP-politica Catherine Blaiklock, maar zij moest opstappen na een aantal islamofobe tweets. Nigel Farage steunde de partij al, maar nam de fakkel van Blaiklock na dat schandaal over. De partij is opgericht met het oog op de Europese verkiezingen van mei. Nu de brexit is uitgesteld tot 31 oktober, is de kans groot dat de Britten daar alsnog aan zullen moeten deelnemen. Farage zelf zetelt momenteel overigens in het Europees Parlement, en hoopt herverkozen te geraken.

'Ik denk dat we het zeer goed zullen doen', zegt hij. De eerste doelstelling van de Brexit Party is simpel. 'Ik ben vastbesloten om ervoor te zorgen dat de uitslag van het referendum (over de brexit, red.) wordt bekrachtigd'. 'De snelste manier om de impasse te doorbreken, is om te vertrekken onder de voorwaarden van de vrijhandelsorganisatie', beweert Farage. Lees: een harde brexit zonder akkoord.

Volgens het Britse Europarlementslid zal de EU uiteindelijk 'smeken om een tariefvrije overeenkomst' met het Verenigd Koninkrijk. Verder belooft Farage ook dat zijn partij 'grondig intolerant zal zijn tegen elke intolerantie', en 'alle lagen van de maatschappij wil vertegenwoordigen'. Daar ligt volgens hem ook het verschil met zijn ex-partij UKIP. 'Er is geen verschil op vlak van beleid, maar wel qua leden.' De kandidaten voor verkiezingen zijn vooral zakenlieden en 'ambitieuze mensen die vertrouwen willen herintroduceren in de Britse politiek', zegt hij, terwijl UKIP tegenwoordig gekaapt is door extreemrechts. Huidig UKIP-leider Gerard Batten is het daar niet mee eens.

'Er is geen verschil in beleid tussen de twee partijen', zegt partijleider Gerard Batten. De Brexit Party dient volgens Batten enkel om Farage opnieuw in het Europees parlement te krijgen. Over de kandidaten van de Brexit Party is voorlopig nog maar weinig bekend. Volgens Farage hebben meer dan duizend mensen zich al aangemeld voor een plaats op de lijst, en kreeg zijn partij ook al 750.000 pond aan giften, allemaal van particulieren.