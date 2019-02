Ex-spionne van Chileense inlichtingendienst opgepakt in Australië

De Australische tv-zender ABC citeerde een woordvoerder van justitie in Australië. De vrouw is opgepakt na een verzoek tot uitlevering van Chili. Ze was vermoedelijk betrokken bij ontvoeringen.

De Chileense was in 1978 naar Australië uitgeweken. Toen ze in 2007 terugreisde naar Chili, werd ze opgepakt op de luchthaven. Na haar voorwaardelijke vrijlating keerde ze toch terug naar Australië. Een nicht van de verdachte, Lissette Orozco, draaide de documentaire 'El pacto de Adriana' over de vrouw. In 2017 kreeg die de Vredesprijs op de Berlinale.

Pinochet kwam op 11 september 1973 aan de macht in Chili via een staatsgreep, waarbij de socialistische president Salvador Allende omkwam. De dictatuur van Pinochet, die met steun van de Verenigde Staten zeventien jaar duurde, ging gepaard met grove mensenrechtenschendingen. DINA, de geheime dienst van Pinochet waar Rivas dus deel van zou uitgemaakt hebben, was verantwoordelijk voor ontvoeringen, folteringen en moorden. Officieel wordt het aantal doden en vermisten door de politieke repressie van het regime-Pinochet op een 3.000-tal geschat.