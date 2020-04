In de race naar het Witte Huis begeeft de onafhankelijke afgevaardigde voor de staat Michigan Justin Amash zich naar een startpositie. Hij heeft een zogenoemd "verkennend comité" in het leven geroepen dat een kandidaatstelling voor de nominatie vanwege de Libertarische Partij moet aftasten, zo heeft de vroegere Republikein dinsdag (plaatselijke tijd) getwitterd.

'Ik ben opgetogen en vereerd deze eerste stappen te zetten om de Amerikanen van gelijk welke achtergrond als president te dienen', aldus Amash die ook een link naar zijn campagnewebsite met de titel 'Amash for America' heeft gepost. 'We zijn klaar voor een presidentschap dat de eerbied voor de Grondwet herstelt en dat mensen samenbrengt'.

De veertigjarige afgevaardigde voor Michigan heeft in juli 2019 de Republikeinse partij verlaten uit onvrede over de manier waarop zij president Donald Trump omarmde. Hij had ook kritiek op het tweepartijensysteem en zetelt sinsdien als onafhankelijke in het Huis van Afgevaardigden.

Amash viel geregeld op met felle kritiek op het Republikeinse staatshoofd. Zo sloot hij zich in de zomer aan bij een resolutie die als racistisch aangemerkte aanvallen van Trump op vier Democratische afgevaardigden veroordeelde. Hij steunde ook een impeachment van de president.

Hoewel de voorverkiezingen nog bezig zijn, staat het bij de Democraten zo goed als vast dat Joe Biden in de zomer de investituur op zak zal mogen steken, nu senator Bernie Sanders uit de race is gestapt. De vroegere vicepresident haalde het dinsdag ook duidelijk in de voorverkiezingen in de staat Ohio alhoewel Sanders daar nog op het stembiljet stond.

Onduidelijk is welke impact de kandidatuur van de conservatief Amash op de presidentsverkiezingen kan hebben. De New York Times (NYT) speculeert dat hij centrum-rechtse kiezers die niet van Trump houden maar ook niet van Biden willen weten, naar zich toe kan trekken en zo een herverkiezing van Trump kan helpen. Anderzijds kan hij ook cruciale stemmen voor de president afsnoepen door conservatieven een nieuw politiek dak boven het hoofd te bieden.

Wel zeker voor de NYT en Politico is dat de kandidatuur van Amash in staten waar het om te doen is (de 'swing states'), en waar het resultaat nipt kan zijn, de balans potentieel kan doen overhellen. Want Trump veroverde vier jaar geleden het Witte Huis deels ook door stemmen die andere kandidaten dan Hillary Clinton verzamelden. In het bijzonder citeert Politico Democraten die menen dat de Groene Kandidate Jill Stein in 2016 het resultaat beïnvloedde in staten waar de Democrate nipt verloor van Trump.

De Libertarische partij staat voorlopig op het stembiljet in 35 staten, maar het is niet ondenkbaar dat het er meer worden, aldus de NYT. In 2016 kwam de Libertarische kandidaat Gary Johnson in elke staat op en vergaarde daarbij iets meer dan drie procent van de landelijke stemmen, weet nieuwszender CNN.

