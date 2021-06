Het Zuid-Afrikaanse grondwettelijk hof heeft ex-president Jacob Zuma veroordeeld tot vijftien maanden cel voor de minachting van justitie. Zuma had geweigerd om voor een anticorruptiecommissie te verschijnen.

'Het grondwettelijk hof heeft geen andere mogelijkheid dan te besluiten dat Zuma schuldig is aan minachting van justitie', aldus rechter Sisi Khampepe.

Volgens de rechter moeten publieke figuren verantwoording afleggen.

Eerder dit jaar oordeelde het grondwettelijk hof, de hoogste rechtbank van Zuid-Afrika, dat Zuma voor de onderzoekscommissie moet verschijnen. Het Hof ontnam hem zo zijn zwijgrecht.

De commissie onderzoekt sinds 2018 verschillende gevallen van corruptie die tijdens de ambtstermijn van Zuma van 2009 tot 2018 zouden hebben plaatsgevonden. Tientallen ministers of voormalige ministers, verkozen ambtenaren, zakenlieden of hoge ambtenaren zijn al gehoord en hebben de vuile was van het Zuma-tijdperk buitengehangen.

In 2018 trad Zuma af omdat de druk van de corruptieschandalen te groot werd. Zijn opvolger en huidige president, Cyril Ramaphosa, heeft beloofd om corruptie sterk aan te pakken.

