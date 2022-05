Ex-president van Somalië opnieuw verkozen als staatshoofd

De gewezen president van Somalië, Hassan Sheikh Mohamud, is zondag opnieuw verkozen tot staatshoofd van het land. De 66-jarige politicus haalde het van 35 andere kandidaten, onder wie zittend president Abdullah Farmajo.

Farmajo was Mohamud opgevolgd in februari 2017. De ambtstermijn van Farmajo liep af in februari 2021. Maar na mislukte politieke gesprekken over de modaliteiten van de presidentsverkiezingen en over de leden van de kiescommissie verlengde hij die ambtstermijn. Dat leverde hem zware kritiek op. Ondertussen waren er voortdurend spanningen en conflicten tussen verschillende belangengroepen.

Er vonden ook verschillende aanslagen plaats, zodat de veiligheidsdiensten versterkt werden in de dagen voor de verkiezingen. Het land gaat gebukt onder de terreurdreiging van de islamistische terreurorganisatie Al-Shabaab. Bovendien wordt het land geteisterd door extreme droogte. In Somalië wordt de president verkozen via indirecte verkiezingen. Het zijn de 275 verkozenen in het parlement en 54 senatoren die bepaalden wie president werd.