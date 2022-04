Een rechter in New York heeft maandag de Amerikaanse oud-president Donald Trump in een burgerrechtelijke zaak rond zijn groep een dwangsom van 10.000 dollar per dag opgelegd als hij blijft weigeren de rechtbank boekhoudkundige en fiscale documenten voor te leggen.

Procureur-generaal van New York Letitia James zoekt al jaren uit of de Trump Organisation al of niet fiscale fraude heeft gepleegd. Op 17 februari verkreeg een rechter dat Trump en zijn kinderen Donald Jr en Ivanka onder ede moeten getuigen. Trump is hiertegen in beroep gegaan. Maar de rechtbank vonniste ook het voor 31 maart voorleggen van een serie boekhoudkundige en fiscale documenten rondom de Trump Organisation.

De miljardair bleef tot nu toe in gebreke. De procureur-generaal wendde zich vervolgens tot het Hooggerechtshof van de staat New York om hem schuldig te achten aan belemmering van de rechtsgang, door niet in te gaan op een vordering van de rechtbank.

Met name verdenkt de magistrate de groep ervan op een 'frauduleuze manier' de waarde van vastgoed te hebben ondergewaardeerd bij het vragen van leningen aan de bank en om minder belastingen te betalen. Parallel aan dit onderzoek is in Manhattan ook een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke financiële fraude geopend.

