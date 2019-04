De vroegere Peruaanse staatsleider Alan García is overleden. De 69-jarige politicus stierf woensdag aan de gevolgen van een schotwond in het hoofd. Hij had bij zijn arrestatie wegens aantijgingen van corruptie een zelfmoordpoging ondernomen.

'We zijn ontzet door de dood van ex-president Alan García', schreef het Peruviaanse staatshoofd Martín Vizcarra op Twitter. 'Ik betuig mijn medeleven aan zijn familieleden en geliefden'.

Garcia onderging na zijn zelfmoordpoging nog een spoedoperatie in het ziekenhuis Casimiro Ulloa in Lima. Toen de politie hem kwam arresteren in zijn woning in de Peruaanse hoofdstad, zei hij dat hij zijn advocaat wilde bellen en ging naar zijn bureau, zei premier Carlos Moran op een persconferentie.

Toen de politie een schot hoorde, stormde ze zijn bureau binnen en trof Garcia zittend aan met een wond in zijn hoofd, aldus de minister.

De Peruaanse justitie had het bevel gegeven tot een tiendaagse voorlopige hechtenis van de voormalige president (1985-1990 en 2006-2011) in het kader van het onderzoek naar het corruptieschandaal rond het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht. De openbare aanklager had een onderzoek ingeleid tegen García voor de mogelijke illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2006 door Odebrecht.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.