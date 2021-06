De voormalige Ivoriaanse premier en rebellenleider Guillaume Soro is woensdag bij verstek tot levenslange opsluiting veroordeeld wegens 'aantasting van de staatsveiligheid'. De feiten dateren van eind 2019.

Het hof van assisen van Abidjan veroordeelde Souleymane Kamagaté, ex-chef van het protocol van Soro, zijn gewezen minister Affoussy Bamba en zijn voormalige communicatiechef Touré Moussa tot twintig jaar cel. Twee broers van Soro en zijn vroegere rechterhand Alain Lobognon kregen zeventien jaar cel wegens 'verstoring van de openbare orde'.

Het hof beval de inbeslagname van de bezittingen van Soro en van zijn negentien medebeschuldigden, en de ontbinding van zijn beweging GPS (Générations et peuples solidaires), die beschuldigd werd van 'subversieve daden'. De veroordeelden moeten samen 1 miljard CFA-frank (150 miljoen euro) aan de Ivoriaanse staat betalen.

Soro werd beschuldigd van het beramen van een 'civiele en militaire opstand' om de macht omver te werpen bij zijn terugkeer naar Ivoorkust in december 2019, tien maanden voor de presidentsverkiezingen van oktober 2020.

Guillaume Soro (49), die in het buitenland leeft, was de leider van opstandelingen die in de jaren 2000 de noordelijke helft van Ivoorkust controleerden. Hij hielp Alassane Ouattara aan de macht in de postelectorale crisis van 2010-2011 waarin aftredend president Laurent Gbagbo zijn nederlaag weigerde te erkennen. Soro werd eerste minister in de regering van Ouattara, maar het kwam naderhand tot een breuk tussen de twee mannen.

