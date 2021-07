Eric Adams, een gewezen politiekapitein uit Brooklyn, wordt volgens CNN en persagentschap AP de Democratische kandidaat-burgemeester voor de stad New York. Hij focuste zijn campagne op de strijd tegen misdaad maar ook op de bescherming van minderheden.

De voorverkiezingen in New York hadden op 22 juni plaats, maar door een nieuw, complex systeem zijn de resultaten nu pas min of meer definitief. Kiezers konden hun voorkeur over vijf kandidaten spreiden, en omdat geen enkele kandidaat 50 procent van de stemmen behaalde, begon een ingewikkelde telling en afvalrace. De kiesverantwoordelijken bemoeilijkten de zaken door een tijdlang teststemmen voor echt te aanzien.

Dinsdagavond riepen persagentschap AP en CNN een winnaar uit.

En dat blijkt ook degene te zijn die op 22 juni al aan de leiding lag: de 60-jarige Eric Adams. Hij won volgens CNN met ongeveer een procent voorsprong op centrumkandidaat Kathryn Garcia. De linkse rechtenprofessor Maya Wiley werd derde. Voor buitenstaanders was de bekendste kandidaat gewezen presidentskandidaat Andrew Yang. Hij trok zich op 22 juni na tegenvallende resultaten terug uit de race.

Moorden

Adams haalde het volgens The New York Times vooral met stemmen uit arbeidersbuurten in Brooklyn en de Bronx, ook uit buurten met grote zwarte en latino bevolking.

Adams was in deze tijden van Democratische kritiek op de politie een ongewone kandidaat, iemand die, vertelde hij, zelf de onbillijke aanpak van de politie aan den lijve had ondervonden, maar tot de conclusie kwam dat hij beter bij de politie het verschil kon maken.

Zoals vele steden in de VS kent ook New York een toename van moorden en geweld. De grootste slachtoffers van het geweld zijn de latino en zwarte minderheden, die tegelijk ook het slachtoffer zijn van politiediscriminatie en -wangedrag.

Adams zocht in zijn campagne een evenwicht, en beloofde toegenomen veiligheid zonder dat de burgerrechten van de latino en zwarte bevolking aangetast zouden worden.

Als hij in november verkozen wordt - en zijn kansen liggen in Democratisch New York goed - wordt Adams de tweede zwarte burgemeester van New York, na David Dinkins. Hij neemt het op tegen de Republikein Curtis Sliwa.

