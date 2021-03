De Amerikaanse president Joe Biden wil de vroegere senator en astronaut Bill Nelson benoemen tot hoofd van het ruimtevaartbureau NASA.

Dat heeft het Witte Huis meegedeeld.

Nelson was van 2001 tot 2019 senator voor de staat Florida en een hevige supporter van het ruimtevaartprogramma. In januari 1986 maakte hij zelf een zesdaagse ruimtevlucht, aan boord van het ruimteveer Columbia.

Het huidig hoofd van de NASA, Jim Bridenstine, heeft in een communiqué het voorstel Nelson te benoemen als zijn opvolger met veel lof aan de oud-senator verwelkomd. 'De Senaat zou (de benoeming van) Bill Nelson zonder verwijl moeten goedkeuren.'

