De Amerikaanse ex-politieagent Derek Chauvin, die dinsdag werd veroordeeld voor de moord op George Floyd, zal zijn straf op 16 juni kennen. Dat blijkt uit een document dat vrijdag door het departement van Justitie van de staat Minnesota openbaar werd gemaakt.

Volgens de wetten van Minnesota zal Chauvin alleen worden veroordeeld voor de ernstigste aanklacht, moord in de tweede graad, waarop een maximale gevangenisstraf van veertig jaar staat.

De vermoedelijke straf voor onopzettelijke moord voor iemand als Chauvin, die geen strafblad heeft, is twaalf en een half jaar, volgens de strafmaatrichtlijnen van de staat. De rechter kan Chauvin echter veroordelen tot een straf die ligt binnen het bereik van de adviesrichtlijnen, van tien jaar en acht maanden tot vijftien jaar.

De aanklagers willen een langere straf, een zogenaamde 'opwaartse afwijking' van de strafrichtlijnen. De rechter kan Chauvin tot 40 jaar gevangenisstraf opleggen als de aanklager met succes 'verzwarende factoren' in de zaak aanvoert, zoals het feit dat het misdrijf in het bijzijn van kinderen werd gepleegd. Experts zeggen dat het waarschijnlijker is dat Chauvin dertig jaar of minder krijgt.

