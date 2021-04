De vroegere Britse regeringsadviseur Dominic Cummings heeft zich verdedigd tegen de beschuldigingen dat hij achter het verspreiden zit van vertrouwelijke sms'en van premier Boris Johnson.

Hij is 'direct noch indirect' de bron van de berichten van de Britse openbare omroep BBC over een sms-conversatie tussen Johnson en ondernemer James Dyson, bekend van de gelijknamige stofzuigers. Dat schreef Cummings vrijdag op zijn privéblog. De vroegere vertrouweling van Johnson stapte op in december na interne strubbelingen in Downing Street.

Eerder hadden de Times, de Telegraph en de Sun bericht dat Cummings de bron was van de sms'en, op basis van bronnen in Downing Street.

In de sms-conversatie tussen Johnson en Dyson vorig jaar ging het om mogelijke belastingverlagingen voor Dysons bedrijf, voor de productie van beademingstoestellen. Johnson gaf de feiten toe, maar verdedigde zich door te stellen dat het om een crisissituatie ging.

In zijn blogartikel beschuldigde Cummings de conservatieve regering ervan dat ze hem onterecht verdacht maakt. Hij verweet de premier en zijn kabinet een gebrek aan 'integriteit en competentie'.

De vroegere vertrouweling van de premier was een belangrijke vertegenwoordiger en strateeg van de 'Vote Leave'-campagne voor de brexit. De ex-adviseur zou 'bitter' zijn over wat er gebeurd is, zei de anonieme bron in de Times. De regering heeft een officieel onderzoek ingesteld naar de lekken.

