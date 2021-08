'Het is een complete ramp', zegt een getuige aan Reuters. 'De taliban schieten in de lucht, duwen mensen, slaan hen met AK47's.'

Gewapende leden van de taliban houden mensen die Afghanistan willen ontvluchten tegen op weg naar de luchthaven. Dat zegt de Amerikaanse viceminister voor Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman, en wordt bevestigd door getuigen aan persbureau Reuters. 'Het lijkt erop dat ze Afghanen die het land willen verlaten verhinderen de luchthaven te bereiken.'

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen bespreken donderdag de evacuaties, en proberen de vluchten te coördineren. 'Het is een complete ramp', zegt een getuige aan Reuters. 'De taliban schieten in de lucht, duwen mensen, slaan hen met AK47's.'

Een woordvoerder van de terreurorganisatie bevestigde dat soldaten in de lucht hebben geschoten, om de menigtes buiten de luchthaven uit elkaar te drijven. 'We willen niemand verwonden.'

'Doden in de straten'

Nochtans melden mensen die in veiligheid gebracht zijn uit Afghanistan vreselijke ervaringen en chaotische toestanden. Een passagier op de luchthaven van Frankfurt zei donderdagochtend dat hij in Kaboel doden zag liggen op straat en geweerschoten hoorde. 'Het is vreselijk', zei Mahmud Sadjadi. 'Hulpeloosheid, hopeloosheid. Gewoon chaos.'

Sadjadi keerde met een Lufthansa-evacuatievlucht uit de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent terug. Aan boord van die vlucht zaten zowat 250 mensen. Het Duitse leger brengt zijn geëvacueerden sinds dinsdag over van Kaboel naar Tasjkent. De voorbije drie weken was Sadjadi, die een Duits paspoort heeft, in Kaboel. Hij getuigde dat de luchthaven bereiken bijzonder riskant was. 'Je moet langs een talibancheckpoint gaan, bijvoorbeeld.'

Hij had gezien dat de Afghaanse veiligheidsdiensten hun wapens afvuurden, en gezien hoe mensen lagen te sterven. Zonder paspoort is het onmogelijk om tot de luchthaven te raken.

'Kaboel is een veilige stad'

In ons land hebben verschillende Afghanen woensdag vernomen dat hun asielaanvraag geweigerd is, schrijft De Standaard donderdag. In de beslissing wordt Kaboel een veilige stad genoemd, op basis van verouderde rapporten weliswaar. 'Het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) hebben de situatie in Kaboel relatief goed onder controle', staat in een van de twee beslissingen die De Standaard kon ­inkijken. 'De stad is, net als bijna alle provinciehoofdsteden, stevig in handen van de overheid en relatief veilig.'

'Een fout', geeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) toe. De argumentatie ­berust op veiligheidsrapporten van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) van juni 2021 en september 2020 en een rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR van 30 augustus 2018. Wie de afgelopen ­weken de actualiteit over Afghanistan in de gaten hield, weet dat de rapporten inmiddels verouderd zijn. 'We stonden perplex toen we de beslissing onder ogen kregen', zegt Kati Verstrepen, de advocaat van de twee Afghanen aan De Standaard.

De Afghanen hebben vijf dagen om in beroep te gaan.

Fout

'Het gaat om een fout', geeft de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Dirk Van den Bulck, toe in de krant. 'De beslissingen werden vroeger al genomen, maar zaten vast in de administratieve molen. De dossiers werden verstuurd terwijl dat niet meer kon of mocht.'

Op de website van het CGVS werd maandag al gemeld dat ­de beslissingen over bescherming minstens tot eind september opgeschort worden. Maar uit de beslissingen die De Standaard kon inkijken, blijkt dat ze recent werden genomen en pas op 17 en 18 augustus - dinsdag en woensdag dus - ondertekend werden.

Dat de betrokken Afghanen eerst nog beroep moeten aantekenen ­tegen de foutieve beslissing, frustreert advocaat Verstrepen nog het meest. 'Het CGVS zegt zelf dat het een fout gemaakt heeft, het heeft de bevoegdheid om zijn eigen ­beslissingen in te trekken, en toch moet er eerst beroep aangetekend worden.'

Gewapende leden van de taliban houden mensen die Afghanistan willen ontvluchten tegen op weg naar de luchthaven. Dat zegt de Amerikaanse viceminister voor Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman, en wordt bevestigd door getuigen aan persbureau Reuters. 'Het lijkt erop dat ze Afghanen die het land willen verlaten verhinderen de luchthaven te bereiken.'De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen bespreken donderdag de evacuaties, en proberen de vluchten te coördineren. 'Het is een complete ramp', zegt een getuige aan Reuters. 'De taliban schieten in de lucht, duwen mensen, slaan hen met AK47's.' Een woordvoerder van de terreurorganisatie bevestigde dat soldaten in de lucht hebben geschoten, om de menigtes buiten de luchthaven uit elkaar te drijven. 'We willen niemand verwonden.'Nochtans melden mensen die in veiligheid gebracht zijn uit Afghanistan vreselijke ervaringen en chaotische toestanden. Een passagier op de luchthaven van Frankfurt zei donderdagochtend dat hij in Kaboel doden zag liggen op straat en geweerschoten hoorde. 'Het is vreselijk', zei Mahmud Sadjadi. 'Hulpeloosheid, hopeloosheid. Gewoon chaos.'Sadjadi keerde met een Lufthansa-evacuatievlucht uit de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent terug. Aan boord van die vlucht zaten zowat 250 mensen. Het Duitse leger brengt zijn geëvacueerden sinds dinsdag over van Kaboel naar Tasjkent. De voorbije drie weken was Sadjadi, die een Duits paspoort heeft, in Kaboel. Hij getuigde dat de luchthaven bereiken bijzonder riskant was. 'Je moet langs een talibancheckpoint gaan, bijvoorbeeld.' Hij had gezien dat de Afghaanse veiligheidsdiensten hun wapens afvuurden, en gezien hoe mensen lagen te sterven. Zonder paspoort is het onmogelijk om tot de luchthaven te raken.In ons land hebben verschillende Afghanen woensdag vernomen dat hun asielaanvraag geweigerd is, schrijft De Standaard donderdag. In de beslissing wordt Kaboel een veilige stad genoemd, op basis van verouderde rapporten weliswaar. 'Het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) hebben de situatie in Kaboel relatief goed onder controle', staat in een van de twee beslissingen die De Standaard kon ­inkijken. 'De stad is, net als bijna alle provinciehoofdsteden, stevig in handen van de overheid en relatief veilig.' 'Een fout', geeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) toe. De argumentatie ­berust op veiligheidsrapporten van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) van juni 2021 en september 2020 en een rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR van 30 augustus 2018. Wie de afgelopen ­weken de actualiteit over Afghanistan in de gaten hield, weet dat de rapporten inmiddels verouderd zijn. 'We stonden perplex toen we de beslissing onder ogen kregen', zegt Kati Verstrepen, de advocaat van de twee Afghanen aan De Standaard. De Afghanen hebben vijf dagen om in beroep te gaan.'Het gaat om een fout', geeft de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Dirk Van den Bulck, toe in de krant. 'De beslissingen werden vroeger al genomen, maar zaten vast in de administratieve molen. De dossiers werden verstuurd terwijl dat niet meer kon of mocht.' Op de website van het CGVS werd maandag al gemeld dat ­de beslissingen over bescherming minstens tot eind september opgeschort worden. Maar uit de beslissingen die De Standaard kon inkijken, blijkt dat ze recent werden genomen en pas op 17 en 18 augustus - dinsdag en woensdag dus - ondertekend werden. Dat de betrokken Afghanen eerst nog beroep moeten aantekenen ­tegen de foutieve beslissing, frustreert advocaat Verstrepen nog het meest. 'Het CGVS zegt zelf dat het een fout gemaakt heeft, het heeft de bevoegdheid om zijn eigen ­beslissingen in te trekken, en toch moet er eerst beroep aangetekend worden.'