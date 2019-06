De Britse euroscepticus Nigel Farage had dinsdagavond een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in de residentie van de Amerikaanse ambassadeur in Londen. Dat bevestigt hij op Twitter. 'Goede ontmoeting met president Trump - hij gelooft oprecht in brexit en geniet van zijn bezoek aan Londen.'

De Amerikaanse president Donald Trump is op driedaags staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Hij ontmoette er onder meer al premier Theresa May en de Queen, en dinsdagavond mocht ook Nigel Farage dat rijtje vervoegen. De brexit Party-kopman werd door een fotograaf van Reuters gespot aan de Amerikaanse ambassadeurswoning in de Britse hoofdstad, en bevestigde even later via Twitter dat hij inderdaad op de koffie mocht bij Trump. Een 'goede ontmoeting', noemt hij het. 'Hij gelooft oprecht in brexit en geniet van zijn bezoek aan Londen.'

Een ontmoeting met Farage stond niet op de officiële planning van de Amerikaanse president, maar hij moeide zich de voorbije dagen maar wat graag met de Britse binnenlandse politiek. Zo noemde hij de Londense burgemeester Sadiq Khan op Twitter een 'stone cold loser', en gaf hij ongevraagd advies over de brexit. 'Het Verenigd Koninkrijk moet zich voorbereiden op een vertrek zonder deal. Als je geen eerlijke deal krijgt, dan wandel je weg.'

Trump zei ook dat hij het jammer vindt dat Farage niet betrokken werd in de onderhandelingen met de EU. 'Hij is een zeer slim persoon.' Tot slot sprak Trump zijn steun uit voor onder meer Boris Johnson, die kandidaat is om premier May op te volgen. Trump nodigde Johnson naar verluidt ook uit voor een gesprek, maar de voormalige minister van Buitenlandse Zaken sloeg die uitnodiging af. De twee hadden wel telefonisch contact.