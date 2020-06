Europol waarschuwt voor een mogelijk toenemende radicalisering van bepaalde individuen door de strenge maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

Naast de maatregelen, kunnen ook de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie radicalisering verder aanwakkeren, zegt de Belgische Europol-directeur Catherine De Bolle in het voorwoord van het 'EU Terrorism Situation and Trend Report 2020'. In België werden volgens het jaarlijkse rapport in 2019 99 terreurverdachten opgepakt.

'Activisten van zowel extreemlinks als extreemrechts en diegenen betrokken bij jihadistisch terrorisme proberen de door de pandemie ontstane kans aan te grijpen om hun doelstellingen verder te propageren', aldus De Bolle. In totaal werden in 2019 in de Europese Unie 119 terroristische aanslagen geregistreerd, tien minder dan het jaar voordien. Europol telt ook de verijdelde en mislukte aanslagen.

Voor België komt Europol uit op één verijdelde aanslag: op 22 juni 2019 werd de toen 22-jarige Matthew G. gearresteerd op verdenking van het beramen van een aanslag op de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel. Vanuit nationalistische en separatistische hoek waren er in 2019 57 aanslagen. Verder maakt Europol melding van 26 extreemlinkse aanslagen. Rechtsextremisten pleegden zes aanslagen, tegenover één in 2018. Verder waren er 21 jihadistische aanslagen, het jaar voordien waren dat er 24.

In totaal lieten in 2019 tien slachtoffers het leven en vielen er 27 gewonden. Alle doden en 26 gewonden waren het gevolg van jihadistische aanslagen. In de verschillende lidstaten werden er vorig jaar in totaal 1.004 mensen gearresteerd op verdenking van terrorisme. In België waren dat er 99. Dat is het hoogste aantal na Groot-Brittannië (281), Frankrijk (224) en Italië (132). In 2018 werden er in België nog 166 terreurverdachten opgepakt. (Belga)

