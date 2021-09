België en Nederland zijn de belangrijkste draaischijven voor cocaïnesmokkel naar Europa. Beide landen hebben Spanje verdrongen als belangrijkste plaats om Europa binnen te komen, blijkt uit een rapport van de Europese politieorganisatie Europol.

Misdaadorganisaties profiteren van het toegenomen aanbod aan cocaïne, vooral uit Colombia, en maken gebruik van de havens van het Nederlandse Rotterdam, het Duitse Hamburg en vooral Antwerpen om de drugs naar Nederland te brengen, vanwaaruit het product over heel Europa wordt vervoerd.

Dat stelt Europol in het rapport, opgesteld in samenwerking met het VN-kantoor over Drugs en Misdaad (UNODC). 'Het epicentrum van de cocaïnemarkt in Europa is verplaatst naar het noorden', stelt het rapport. Het groeiende gebruik van goederentransport in containers, waarbij een beroep wordt gedaan op de grote capaciteiten van de haventerminals van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg, 'heeft de rol van Nederland als transitzone geconsolideerd', aldus het rapport.

In 2020 is in Antwerpen in totaal 65,6 ton cocaïne in beslag genomen, meldt Europol. In februari deden Duitsland en België nog een recordvangst van 23 ton drugs.

Geen tussenpersoon meer

De Europese cocaïnemarkt doet het goed door het groeiende aanbod van de drugs, vooral sinds het vredesakkoord tussen de marxistische FARC-guerrillabeweging en de Colombiaanse regering. Dat leidde tot het ontstaan van verschillende groepen die strijden voor de controle over de cocaïneproductie, aldus het rapport. De FARC-rebellen controleerden een deel van het gebied waar coca wordt verbouwd. Europese misdaadorganisaties veranderden hun strategie en vormden allianties met die rivaliserende groepen in Colombia, waar nu geen tussenpersoon meer voor nodig is, en halen hun cocaïne direct bij de bron.

Na cannabis is cocaïne de meest gebruikte drug in West- en Centraal-Europa. Volgens de meest recente schattingen waren er in 2020 ongeveer 4,4 miljoen gebruikers.

