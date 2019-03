Europese Volkspartij lanceert procedure voor uitsluiting Orban

'Twaalf partijen van de Europese Volkspartij uit negen landen hebben de uitsluiting of opschorting van het lidmaatschap van Fidesz gevraagd. De kwestie zal besproken worden op de Politieke Vergadering op 20 maart. De beslissing komt alle leden van de EVP toe, en ik kan niet vooruitlopen op de uitkomst', zo legde Daul uit.

Een procedure tot uitsluiting uit de EVP wordt officieel opgestart indien zeven partijen uit minstens vijf landen zo'n verzoek indienen.

De Europese Volkspartij verzamelt christendemocratische en conservatieve partijen. De fractie is momenteel de machtigste in het Europees Parlement, en ze telt ook belangrijke leiders als de Duitse bondskanselier Angela Merkel, Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk in haar rangen.

De positie van de Hongaarse premier Orban en zijn Fidesz binnen de EVP staat al jaren ter discussie. Nu is voor verscheidene nationale partijen de maat vol. Ze storen zich vooral aan de omstreden campagne tegen Juncker, waarin de Hongaarse regering claimt dat Juncker de Hongaren migranten wil opdringen en de nationale veiligheid ondermijnt. Dat wordt door de Commissie ten stelligste ontkend.