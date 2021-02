De Europese Unie heeft de Venezolaanse ambassadeur donderdagavond 'persona non grata' verklaard, daags nadat Venezuela de EU-ambassadeur in het Zuid-Amerikaanse land had uitgewezen.

'Het gaat om een reactie op de beslissing van de Venezolaanse regering om de EU-ambassadeur in het land "persona non grata" te verklaren. De Europese Unie beschouwt die verklaring als volledig ongerechtvaardigd en tegengesteld aan het doel van de EU om relaties te ontwikkelen en partnerschappen op te bouwen in derde landen', zo staat in een verklaring.

De regering in Caracas gaf de EU-ambassadeur woensdag 72 uur de tijd om te vertrekken. Die maatregel was dan weer een reactie op de EU, die begin deze week sancties uitvaardigde tegen negentien toplui van het Venezolaanse regime. Deze groep is betrokken bij het ondermijnen van de democratie en rechtsstaat in het land of bij ernstige mensenrechtenschendingen, meent de Unie. Er staan intussen 55 Venezolanen op de Europese zwarte lijst.

