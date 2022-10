Europese Unie treft sancties tegen Iran wegens neerslaan protesten

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag sancties opgelegd aan 15 personen en entiteiten uit Iran die betrokken zijn bij het gewelddadig neerslaan van de protesten in het land.

De Iraanse protestbeweging begon een maand geleden, na de dood van de Iraans-Koerdische Mahsa Amini in het ziekenhuis. Ze was gearresteerd omdat ze de strenge kledingvoorschriften in Iran niet correct zou hebben nageleefd. De Iraanse veiligheidsdiensten traden de voorbije weken bijzonder hard op tegen de actievoerders. Al vele tientallen Iraniërs kwamen om het leven, onder wie ook tal van kinderen.

Naar aanleiding van de dood van Amini en het daaropvolgende geweld heeft de Europese Unie nu sancties aangenomen tegen enkele personen en entiteiten die verantwoordelijk worden geacht voor wat als mensenrechtenschendingen wordt beschouwd. Het gaat onder meer om de beruchte Iraanse zedenpolitie en twee van haar leidende figuren: Mohammad Rostami en Hajahmad Mirzaei. Ook de geüniformeerde politie en enkel van haar lokale chefs worden gesanctioneerd. De EU voegt tot slot de Iraanse minister van Informatie en Communicatietechnologie, Issa Zarepour, aan haar sanctielijst toe omdat hij het internet plat liet leggen.

De sancties houden in dat de tegoeden van de betrokkenen in de EU worden bevroren en dat ze Europa niet meer mogen inreizen. Bovendien mogen Europese burgers en bedrijven geen financiële relaties meer onderhouden met de personen en entiteiten op de lijst en wordt er een verbod ingesteld op de uitvoer naar Iran van materieel dat in het kader van de interne repressie of voor het monitoren van telecommunicatiediensten kan worden ingezet.

Het zijn niet de eerste mensenrechtensancties tegen Iran. Met de nieuwe toevoegingen staan er nu al 97 personen en 8 entiteiten op de Europese lijst. Tegen de islamitische republiek zijn ook nog altijd economische sancties van kracht wegens haar nucleaire programma.

Op hun vergadering bespraken de buitenlandministers ook de berichten dat Rusland drones van Iraanse makelij inzet in de oorlog in Oekraïne. Hoge vertegenwoordiger Josep Borrell, die de vergadering voorzat, merkte maandagochtend op dat het Iraanse regime die betrokkenheid ontkent, maar wilde onder meer van de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Kuleba, die vanuit een schuilkelder via video de ministers toesprak, horen wat hij over de kwestie te zeggen had.

Na afloop van de ministerraad zei Borrell dat de EU bewijzen aan het verzamelen is van die inzet van Iraanse drones en zich klaar houdt om “gepast” te reageren.