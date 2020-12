De Europese Unie grijpt de verkiezing van Joe Biden als nieuwe Amerikaanse president aan om te pleiten voor 'een nieuwe trans-Atlantische agenda voor wereldwijde verandering'.

De Commissie heeft een ontwerpagenda voorgesteld, waarvan ze hoopt dat de staatshoofden en regeringsleiders hem volgende week goedkeuren. Eerder kwam ook Europese Raadsvoorzitter Charles Michel al met een voorstel om de Europees-Amerikaanse relaties nieuw leven in te blazen.

In Europese middens wordt een zucht van verlichting geslaakt nu er een einde komt aan het presidentschap van Donald Trump. 'De afgelopen jaren werden gekenmerkt door geopolitieke machtsverschuivingen, bilaterale spanningen en neigingen tot unilateralisme', zegt de Commissie woensdag. 'De overwinning van president-elect Joe Biden en vicepresident-elect Kamala Harris, in combinatie met een meer assertieve en bekwame Europese Unie en een nieuwe geopolitieke en economische realiteit, biedt een kans die maar een keer in een generatie voorkomt om een nieuwe trans-Atlantische agenda op te stellen.' De Commissie streeft naar 'globale samenwerking, gebaseerd op onze gemeenschappelijke waarden, belangen en globale invloed'.

Als het van de Commissie afhangt, gaan de EU en de VS in het tijdperk-Biden nauwer samenwerken op het vlak van de bestrijding van covid-19 en andere gezondheidscrisissen, de aanpak van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, het reguleren van Big Tech en het hervormen van de Wereldhandelsorganisatie, en het bestrijden van autoritarisme, mensenrechtenschendingen en corruptie. 'Met onze voorstellen voor samenwerking met de regering-Biden sturen we een sterk signaal naar onze Amerikaanse vrienden en partners', zegt Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid. 'Laten we samen vooruitkijken, niet achteruit.'

Op de Europese top van volgende week donderdag en vrijdag zullen de leiders de nieuwe relaties met de VS bespreken. Het Commissievoorstel zal er op tafel liggen, maar ook een nota die voorzitter Charles Michel heeft voorbereid. Michel heeft de nieuwe Amerikaanse regering, die op 20 januari aantreedt, reeds uitgenodigd voor twee toppen met de Europese Unie in de eerste helft van 2021: één digitale en één fysieke top.

