De Europese Unie wil een dialoog aanknopen met Rusland, maar een persoonlijk gesprek tussen de Europese leiders en de Russische president Vladimir Poetin komt er voorlopig niet. Eerst moet overeengekomen worden hoe zo'n rechtstreekse dialoog best wordt aangepakt.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron bonden deze week de kat de bel aan: na zeven jaar moet de EU opnieuw rechtstreeks met Poetin praten, zoals ook de Amerikaanse president Joe Biden dat vorige week deed. 'Conflicten kan men het beste oplossen als men elkaar spreekt', zei Merkel.

Maar zover komt het nog niet. De Europese leiders willen eerst dat duidelijk afgelijnd wordt hoe zo'n gesprek er moet uitzien. De onderwerpen die aan bod kunnen komen, en die zowel voor de EU als voor Rusland belangrijk zijn, zijn onder meer het klimaat, volksgezondheid en een select aantal onderwerpen van het buitenlands en veiligheidsbeleid, zoals het Iraanse nucleair akkoord, Syrië en Libië.

'We moeten met elkaar rond de tafel zitten om de problemen te kunnen uitspreken. Maar in welk formaat, dat moet nog worden bepaald', vatte premier Alexander De Croo het samen.

'Gemeenschappelijke grond'

Het ziet er niet naar uit dat alle 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen met Poetin rond de tafel gaan zitten. Dat lijkt weggelegd voor de voorzitters van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en van de Europese Raad, Charles Michel. 'Maar voor we zover zijn, moeten we eerst gemeenschappelijke grond vinden met Rusland', zei een Europese bron. 'Dat is ook de juiste aanpak, want je kunt je relatie niet beperken tot sancties en het uitwijzen van elkaars diplomaten.'

De Litouwse president Gitanas Nauseda was tevreden dat er nog niet beslist is om Poetin in levenden lijve te ontmoeten. 'Het engagement opzoeken is een goed idee, maar geen voorwaarden stellen zou een totaal verkeerd signaal geven.'

Het is hoe dan ook nog te vroeg voor een top, want Rusland heeft nog geen 'radicale gedragswijzigingen' laten zien, aldus Nauseda. Angela Merkel onthield van de discussie dat haar collega's een dialoog met Rusland willen onderzoeken. 'Maar persoonlijk had ik een grotere stap gewild', zei ze ontgoocheld.

