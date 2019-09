De 28 lidstaten van de Europese Unie gaan sancties opleggen aan zeven functionarissen van de veiligheids- en geheime diensten van het regime van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. De ambassadeurs van de lidstaten zijn het daarover eens geworden, zo is vernomen van diplomatieke bronnen. De zeven worden met name beschuldigd van 'foltering'.

De beslissing moet nog formeel worden bevestigd door de raad van ministers. Daarmee komt het aantal Venezolaanse functionarissen voor wie een visaverbod geldt en van wie de tegoeden in de Europese Unie bevroren zijn, op 25. Venezuela werd in 2017 het eerste Latijns-Amerikaanse land waartegen de EU sancties uitvaardigde. Behalve een wapenembargo werden in 2018 ook sancties opgelegd aan 18 functionarissen.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell vroeg de EU in juli om hen die verantwoordelijk zijn voor de foltering in gevangenschap van de Venezolaanse soldaat Rafael Acosta, te "sanctioneren". De militair overleed in het ziekenhuis. Volgens de oppositie in Venezuela moet Europa ook de druk verhogen op president Maduro.