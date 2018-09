Europese Unie en Verenigd Koninkrijk zoeken brexit-akkoord op ultieme top in november

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz heeft vandaag bevestigd dat die top er komt. Een precieze datum is er nog niet.

Dat de onderhandelingen nog enkele weken zullen doorgaan en dat er zelfs een extra top wordt georganiseerd, is geen verrassing. De brexit is nog maar zes maanden verwijderd en er moeten nog enkele grote knopen worden doorgehakt.

Kurz deed zijn aankondiging bij de start van de informele top in Salzburg, waarvan hij de gastheer is. De 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders zullen er hun gezamenlijke brexit-strategie bespreken, nadat de Britse premier Theresa May gisteravond laat al haar standpunt heeft mogen toelichten. Nu de onderhandelingen hun eindfase ingaan en het nog steeds hoogst onzeker is of er wel een akkoord zal gevonden worden, wordt de zenuwachtigheid steeds groter.

Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk riep May gisteren al op haar voorstellen - het zogenaamde 'Chequers-plan' - te herwerken. May zei haar collega's echter dat zij al over de brug gekomen was en dat het nu aan de EU is om zich toegeeflijker op te stellen, vooral wat betreft het vermijden van grenscontroles in Ierland en Noord-Ierland.

De 27 lidstaten van de Europese Unie zijn het erover eens dat Mays voorstellen niet volstaan, maar of het nu aan Londen of aan Brussel is om zijn positie te verlaten, of allebei, daarover bestaat minder eensgezindheid.