De belofte van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om een strategische strook van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren als hij de parlementsverkiezingen van 17 september wint, brengt een duurzaam vredesproces in gevaar. Dat zegt de Europese Unie in een reactie.

'Het bouw- en uitbreidingsbeleid van de kolonies, waaronder ook in Oost-Jeruzalem, is illegaal volgens internationaal recht. En de maatregelen die in die context genomen worden, compromitteren de leefbaarheid van de tweestatenoplossing', zo liet een woordvoerder weten.

De radicaal-islamitische beweging Hamas liet woensdag dan weer weten dat de beslissing van de Amerikaanse regering om sancties tegen terroristische leiders makkelijker te maken, geen impact zou hebben 'op het aanhoudende verzet van de beweging tegen de Israëlische bezetting'.