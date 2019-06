Europese top over verdeling topjobs opgeschort

In Brussel is de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders over de benoeming van nieuwe leiders van de Europese Unie opnieuw onderbroken. Dat heeft de woordvoerder van voorzitter Donald Tusk zondagavond gemeld.

Donald Tusk (midden) op de EU-top voor jobs, 30 juni 2019. © Reuters

'Europese top opnieuw opgeschort. Tusk zal nu bilaterale ontmoetingen met leiders organiseren. De top zal voortgezet worden eenmaal de bilaterale gesprekken afgerond zijn', zo tweette de woordvoerder van Tusk omstreeks 23.10 uur. De leiders van de 28 EU-lidstaten zijn in Brussel om een opvolger van Jean-Claude Juncker aan het hoofd van de Europese Commissie te vinden. Daarnaast moeten ook een aantal andere Europese topjobs verdeeld worden.