In het nieuwe parlement van IJsland zullen meer vrouwen dan mannen zetelen, zo blijkt uit de definitieve resultaten van de parlementsverkiezingen die zondag zijn bekendgemaakt. Dat is een primeur in Europa.

Van de 63 zetels in het Althingi zullen er 33 door vrouwen worden bezet, of 52,3 procent, blijkt uit prognoses op basis van de definitieve resultaten. Volgens gegevens van de Wereldbank heeft geen enkel land in Europa ooit de symbolische drempel van 50 procent overschreden. Zweden stond tot nu toe op kop met 47 procent vrouwelijke parlementsleden.

Wereldwijd zijn er vijf andere landen waar het parlement uit minstens de helft vrouwen bestaat: Rwanda (61 pct), Cuba (53 pct), Nicaragua (51 pct) en Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten (50 pct), blijkt uit gegevens van de Interparlementaire Unie (IPU).

Hoewel verschillende partijen op eigen houtje een minimumaantal vrouwelijke kandidaten aanwijzen, is er geen wet die een quotum voor vrouwen bij de parlementsverkiezingen in IJsland voorschrijft. IJsland was ook het eerste land dat in 1980 democratisch een vrouwelijk staatshoofd verkoos.

Bij de verkiezingen van zaterdag heeft de uittredende regeringscoalitie goed gescoord. De Links-Groene partij van premier Katrín Jakobsdóttir doet het wat minder goed dan in 2017. Haar coalitiepartners, de conservatieve Onafhankelijkheidspartij en de agrarisch-liberale Progressieve Partij gaan er wel op vooruit.

Van de 63 zetels in het Althingi zullen er 33 door vrouwen worden bezet, of 52,3 procent, blijkt uit prognoses op basis van de definitieve resultaten. Volgens gegevens van de Wereldbank heeft geen enkel land in Europa ooit de symbolische drempel van 50 procent overschreden. Zweden stond tot nu toe op kop met 47 procent vrouwelijke parlementsleden. Wereldwijd zijn er vijf andere landen waar het parlement uit minstens de helft vrouwen bestaat: Rwanda (61 pct), Cuba (53 pct), Nicaragua (51 pct) en Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten (50 pct), blijkt uit gegevens van de Interparlementaire Unie (IPU). Hoewel verschillende partijen op eigen houtje een minimumaantal vrouwelijke kandidaten aanwijzen, is er geen wet die een quotum voor vrouwen bij de parlementsverkiezingen in IJsland voorschrijft. IJsland was ook het eerste land dat in 1980 democratisch een vrouwelijk staatshoofd verkoos. Bij de verkiezingen van zaterdag heeft de uittredende regeringscoalitie goed gescoord. De Links-Groene partij van premier Katrín Jakobsdóttir doet het wat minder goed dan in 2017. Haar coalitiepartners, de conservatieve Onafhankelijkheidspartij en de agrarisch-liberale Progressieve Partij gaan er wel op vooruit.