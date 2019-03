Europese operatie tegen piraterij verhuist hoofdkwartier naar Spanje door brexit

Het bevel over de Europese marineoperatie Atalanta, die piraterij voor de kust van Somalië bestrijdt, is vrijdag van het Verenigd Koninkrijk naar Spanje overgeplaatst.

Op een plechtigheid op de militaire basis van Rota, in Andalusië, werd de Spaanse viceadmiraal Antonio Martorell Lacave tot bevelhebber van de operatie benoemd op de dag dat het Verenigd Koninkrijk aanvankelijk uit de Europese Unie zou stappen en de Britse parlementsleden een derde keer stemden over het scheidingsakkoord met de EU.

De Europese Raad had in juli 2018 aangekondigd dat het hoofdkwartier van deze 101 manschappen tellende zeemacht onder leiding van de EU van Northwood, bij Londen, naar Rota zou verhuizen. Operatie Atalanta, waaraan tot dusver 19 EU-landen alsook Servië en Montenegro deelnamen, werd in 2008 opgericht om de piraterij voor de kust van Somalië aan te pakken.

Zo werd een Spaanse tonijnvissersschip in 2009 door piraten geënterd en werd de bemanning gedurende 47 dagen gegijzeld. In 2011 veroordeelde het Spaanse gerecht twee Somaliërs tot 439 jaar cel wegens deelname aan de aanval op het schip.

Hoewel piraterij in deze zone daalde van 176 gevallen in 2011 tot slechts één feit in 2018, volgens een balans van Atalante, besliste de EU de missie tot eind 2020 te verlengen en er bijna 12 miljoen euro voor uit te trekken voor 2019 en 2020. De EU laat de waakzaamheid liever niet verslappen in een zone waar schepen van het Wereldvoedselprogramma door varen en waar Europese vissersschepen werken.