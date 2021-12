De politieke leiders van extreemrechtse en nationalistische partijen ontmoeten elkaar zaterdag in Warschau om er een potentiële alliantie te bespreken. Er zullen veertien partijen aanwezig zijn. De Hongaarse premier Viktor Orban en de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen zijn er naar verwachting bij, al is er geen officiële gastenlijst bekend.

Le Pen zei dat de ontmoeting van de partijen 'een belangrijke stap' is, maar ze verwacht dit weekend geen aankondiging van een nieuwe politieke groepering. 'We kunnen wel optimistisch zijn dat deze politieke kracht er in de komende maanden komt', zei ze. Matteo Salvini, partijleider van de rechtspopulistische Lega Nord in Italië, zal niet aanwezig zijn bij de ontmoeting. Hij liet in een verklaring weten dat 'de tijd rijp moet zijn en dat egoïsme en angst (zowel van partijen als van naties) overwonnen moeten worden.'

