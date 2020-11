Een week na de terreuraanslag in Wenen reist de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz naar Parijs voor een bezoek aan president Emmanuel Macron. Na hun onderhoud houden Kurz en Macron samen met de leiders van Duitsland en de Europese instellingen dinsdag om 15 uur een virtuele top over een Europees antwoord op de terreurdreiging.

De videoconferentie komt er nadat Oostenrijk en Frankrijk de voorbije weken werden geconfronteerd met een nieuwe golf van jihadistische aanslagen. Naast Macron en Kurz nemen ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen plaats voor het scherm, zo deelde het Elysée maandag mee.

Michel en de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune worden maandag in Wenen verwacht voor een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag. Vorige week maandag verloren er vier mensen het leven nadat een sympathisant van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat het vuur had geopend in het stadscentrum.

Volgens de Franse ambassade in Wenen zouden Michel en Beaune hun bezoek aan de Oostenrijkse hoofdstad aangrijpen om met Kurz te overleggen over 'een Europees antwoord op het terrorisme'. Daarbij zou gefocust worden op de versterking van de controles aan de Europese buitengrenzen, het Schengenverdrag dat het vrije verkeer binnen Europa regelt en de strijd tegen online haatzaaierij.

Sinds de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty heeft Macron een nieuw offensief in de strijd tegen terrorisme geopend. In december wil de Franse president een aantal voorstellen presenteren aan zijn collega's in de Europese Raad. In eigen land kondigde hij vorige week reeds een verdubbeling van het aantal grensbewakers aan.

Vrijdag komt de strijd tegen terrorisme ook aan bod tijdens een videovergadering van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. (Belga)

