Alle 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben donderdagavond het licht op groen gezet voor de Europese meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds, samen goed voor 1.800 miljard euro. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel bekendgemaakt. De Hongaarse en Poolse premiers Viktor Orban en Mateusz Morawiecki hebben dus hun veto's opgeheven.

Orban en Morawiecki stortten de EU vorige maand in een crisis toen ze njet zeiden tegen het meerjarig financieel kader van de Unie én tegen het coronaherstelfonds (NextGenerationEU). Ze deden dat omdat ze niet opgezet waren met het nieuwe rechtsstaatmechanisme. Op de top lag donderdag een compromisvoorstel klaar, dat werd uitgewerkt door Europees voorzitter Duitsland. De tekst verduidelijkt dat het rechtsstaatmechanisme enkel gelinkt is aan de bescherming van de Europese begroting en dat de procedure objectief en onpartijdig is en alle lidstaten gelijk behandelt.

Om 19 uur kwam donderdag de bevestiging dat alle 27 leiders - dus ook Orban en Morawiecki - het licht op groen hebben gezet voor de meerjarenbegroting en het herstelfonds. De verklaring die nu aan het rechtsstaatmechanisme wordt toegevoegd, werd dus ook aangenomen. 'Nu kunnen we starten met de implementering en met de heropbouw van onze economieën', twitterde Charles Michel.

Hoe de verklaring precies geformuleerd is, is nog niet bekend. Voor de top van start ging vroegen de leiders van de Benelux-landen, dus ook Belgisch premier Alexander De Croo, om meer uitleg. Ze wilden zich er onder meer van verzekeren dat het mechanisme door het compromis met Boedapest en Warschau niet afgezwakt wordt en dat het zo snel mogelijk van start gaat.

