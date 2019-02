Europese leiders verdeeld over eventueel brexituitstel

De Britse premier Theresa May maakte dinsdag een bocht van 180 graden. De voorbije maanden wees ze een uitstel van de brexitdatum altijd categoriek van de hand, maar plots klonk het dat ze indien nodig toch om uitstel zal vragen bij de Europese Unie. De 27 andere Europese lidstaten moeten daar dan wel unaniem mee instemmen.

Verdeeld

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf woensdag aan daar principieel niet tegen te zijn. 'Als het Verenigd Koninkrijk meer tijd nodig heeft, dan zullen we ons daar niet tegen verzetten. Maar wij zoeken natuurlijk een ordelijke terugtrekking', zei ze. 'We betreuren deze stap, maar het is een realiteit en we moeten nu een goede oplossing vinden.'

Bij de Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sanchez was een iets ander verhaal te horen. Frankrijk zal het uitstel blokkeren als de Britten geen 'nieuwe keuze' maken, zei hij. Sanchez zei dan weer dat louter uitstel van de deadline 'niet redelijk of wenselijk' is.

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier zit op de lijn-Macron. 'De doelstelling van Europa is om zeker te zijn dat we ons op het einde van die verlenging niet terugvinden in dezelfde impasse als vandaag. Objectief gezien hebben we niet meer tijd nodig, maar wel beslissingen', zei hij.

Voor Guy Verhofstadt, de liberale fractieleider die het Europees parlement vertegenwoordigt in de onderhandelingen, is het vooral belangrijk om het uitstel kort te houden. 'Dat kan nooit langer zijn dan een paar maanden, zodat er een meerderheid kan worden gevonden over de partijen heen, maar zeker geen 21 maanden', schrijft hij op Facebook.

Amendementen

In het Britse Lagerhuis wordt intussen druk gedebatteerd over de motie van premier May en een rist amendementen waar woensdagavond (omstreeks 20 uur Belgische tijd) over gestemd wordt. Parlementsvoorzitter John Bercow heeft vijf teksten geselecteerd waarover de parlementsleden mogelijk hun zegje kunnen doen.

Het gaat onder meer om een amendement van oppositiepartij Labour, waarin ze pleit voor een douane-unie waar het hele Verenigd Koninkrijk in zit en een zo dicht mogelijk partnerschap met de Europese interne markt.

Verder is er ook een tekst die een no deal-scenario principieel uitsluit en een amendement van Labour-politica Yvette Cooper dat de beloftes die May dinsdag deed, in wet giet.