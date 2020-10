De Europese staatshoofden en regeringsleiders komen donderdag en vrijdag samen voor een Europese top in Brussel. De brexit gaat wellicht met de meeste aandacht lopen, maar ook de Europese klimaatdoelstellingen en de stijgende coronacijfers komen aan bod.

De 27 Europese leiders beginnen er straks om 15 uur aan. De brexit is het eerste agenda-item, en meteen ook het belangrijkste. De Britse premier Boris Johnson omcirkelde 15 oktober, vandaag dus, eerder al met rood in zijn agenda als deadline voor een handelsakkoord met de Europese Unie.

Als minstens de grote lijnen van dat akkoord dan nog niet duidelijk zijn, hebben de parlementen aan beide zijden van het Kanaal immers niet voldoende tijd om alles om te zetten in nationale wetgeving voor de overgangsfase op 31 december afloopt, vindt Johnson.

Van een akkoord is echter nog lang geen sprake. 'De vooruitgang is zwak, zeker op vlak van visserij, geschillenbeslechting en de regels rond staatssteun', valt te horen bij Europese diplomaten. 'De EU blijft ervan overtuigd dat we een akkoord nodig hebben. Zolang er een snipper hoop is, zullen we blijven onderhandelen.'

Handelsdeal met Britten nog mogelijk

Of de Britse regering daar ook van overtuigd is, is een andere vraag. Volgens persbureau Bloomberg is Downing Street bereid verder te onderhandelen, op voorwaarde dat de intensiteit de volgende dagen wordt opgedreven, maar Europese diplomaten zijn daar niet van overtuigd.

In elk geval is het volgens Brussel nog mogelijk om het handelsakkoord op tijd rond de krijgen als er in de komende weken - en best niet te lang na begin november - een doorbraak komt. 'Daarvoor moeten we beweging zien aan Britse zijde. Als dat in de komende weken niet gebeurt, ziet het er niet goed uit.'

De Europese leiders krijgen straks een update van de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Wellicht zullen ze daarna niet veel meer kunnen doen dan oproepen tot intensere onderhandelingen. De Britten kunnen zich ook aan een lichte vingertik verwachten in de vorm van een oproep aan alle partijen om de reeds gesloten en geratificeerde akkoorden - lees het echtscheidingsverdrag uit 2019 - te respecteren. De

Britse regering haalde zich begin deze maand een inbreukprocedure van de Europese Commissie op de hals met een wetsontwerp dat Groot-Brittannië de mogelijkheid geeft af te wijken van enkele bepalingen rond het protocol voor Noord-Ierland.

Klimaatdoelstellingen

De Europese klimaatdoelstellingen worden een ander belangrijk onderwerp op de top. In aanloop naar de ambitie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, stelt de Europese Commissie voor om in 2030 al over te gaan naar een uitstootvermindering van 55 procent. De Raad moet daar nog een standpunt over innemen, maar daarvoor komt deze Europese top wellicht nog te vroeg.

'De gevoeligheden bij sommige lidstaten, die maatschappelijk voor een veel grotere klimaatrevolutie staan dan anderen, zijn nog te groot', valt te horen in Europese kringen. 'Deze top moet de geesten rijpen om in december knopen door te hakken.'

Vrijdag krijgen de Europese leiders dan nog de coronacrisis op het bord. In veel lidstaten zit het aantal besmettingen opnieuw fors in de lift, en dus dringt een discussie zich op. Ook de toegang tot vaccins zou daar aan bod komen. Tot slot volgt nog een discussie over enkele actuele buitenlandse thema's, zoals de betogingen in Wit-Rusland, de relaties met Afrika, de situatie in Nagorno-Karabach en de spanningen tussen Griekenland en Turkije.

