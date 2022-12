Europese landen veroordelen executie van manifestant in Iran: ‘grenzeloze minachting voor de mensheid’

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben de executie door Iran van een man die dit najaar aan straatprotesten had deelgenomen veroordeeld.

Volgens Duitsland getuigt de ophanging van ‘grenzeloze minachting voor de mensheid’, aldus minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de executie ‘bovenop andere ernstige en onaanvaardbare mensenrechtenschendingen’ komt.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly zegt ‘geschokt’ te zijn door de gebeurtenis. ‘De wereld kan zijn ogen niet sluiten voor het geweld dat het Iraanse regime gebruikt tegen zijn bevolking’, tweette hij. Hij wees erop dat het Verenigd Koninkrijk tegen de doodstraf is, ‘in alle omstandigheden’. Donderdag executeerde Iran voor het eerst een man die was opgepakt tijdens de protesten van de voorbije maanden tegen het regime. Mohsen Shekari werd ervan beschuldigd op 25 september een laan in de hoofdstad Teheran te hebben geblokkeerd en een lid van een paramilitaire militie te hebben verwond.

In Iran vinden al bijna drie maanden massale demonstraties plaats tegen het regime. Bij de protesten, die de autoriteiten zien als rellen, zijn duizenden mensen opgepakt. Zeker elf van hen zijn veroordeeld tot de doodstraf. Volgens de organisatie Iran Human Rights Watch zijn zo’n 450 betogers gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten. De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Die vrouw van Koerdische afkomst stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los zou dragen.