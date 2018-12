Europese databank voor criminelen en terroristen wordt versterkt

Het SIS is al sinds 1995 operationeel en telt 79 miljoen records. Politie en gerecht in 30 Europese lidstaten kunnen de databank consulteren op zoek naar informatie over gezochte criminelen, maar ook vermiste personen of gestolen objecten. De databank werd meer dan 5 miljard keer geconsulteerd in 2017, en is aan een update toe. Bedoeling is om douane en grenspolitie meer slagkracht te geven in het opsporen en oppakken van verdachten.

De nieuwe regels die vrijdag ingaan focussen vooral op terrorisme. Zo zijn de lidstaten vanaf nu verplicht om een SIS-alert uit te sturen voor alles wat met terreur te maken heeft. Vanaf eind volgend jaar moeten ze dan ook Europol inlichten. Ook het asieldossier is doorgesijpeld in de nieuwe regels. Zo kunnen lidstaten vanaf nu een alert uitsturen voor mensen die het bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten.

De autoriteiten moeten ook informatie over burgers uit derde landen die de Schengenzone niet meer in mogen, in het SIS-systeem ingeven. Volgens Eurocommissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos wordt hiermee een 'kritiek veiligheidslek in de EU gesloten'. 'Lidstaten zullen terrorisme-alerts in het systeem moeten ingeven. Wie een bedreiging vormt, geraakt er niet langer onopgemerkt in.' Bovendien zal SIS in de nabije toekomst compatibel zijn met andere veiligheidssystemen, maakt hij zich sterk.