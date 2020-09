Europese Commissie wil uitstoot broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent verminderen

Tijdens haar eerste State of the Union in het Europees Parlement zal Commissievoorzitter Ursula von der Leyen volgende week woensdag voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen, in plaats van met 40 procent zoals vandaag nog de ambitie is. Dat schrijft de Frankfurter Algemeine Zeitung maandag.

Ursula von der Leyen © belga

In de Klimaatwet die de Commissie in maart voorstelde, staat al dat de reductiedoelstelling aangescherpt moet worden: van 40 procent naar 50 tot 55 procent. Nu zou de Commissie dus onverkort kiezen voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent ten opzichte van het referentiejaar 1990. Dat zou de opwarming van de aarde moeten helpen afremmen. Met haar Klimaatwet verbindt de Europese Unie zich ertoe tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Na de voorstelling van de wet door eurocommissaris Frans Timmermans reageerde de Vlaamse regering misnoegd, vooral omwille van de methode die hij wil hanteren om tussen 2030 en 2050 gradueel bij een nuluitstoot uit te komen. Het is afwachten hoe von der Leyen haar verhoogde ambitie juridisch wil vertalen. (Belga)