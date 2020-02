De Europese Commissie heeft woensdag voorgesteld hoe ze de uitbreidingspolitiek van de Europese Unie wil hervormen. Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet dit de start van toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië en Albanië mogelijk maken.

Skopje en Tirana hopen al langer dat ze toegang krijgen tot de Europese wachtkamer, maar stootten in oktober op verzet van enkele Europese lidstaten. Vooral de Franse president Emmanuel Macron wilde niet dat er met de twee Balkanlanden toetredingsgesprekken werden opgestart. Het ontlokte toenmalig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de opmerking dat de lidstaten een historische vergissing hadden begaan.

Door haar uitbreidingspolitiek op een nieuwe leest te schoeien, hoopt de nieuwe Europese Commissie Macron ervan te overtuigen zijn veto te laten vallen. Dat zei voorzitter von der Leyen nog tijdens het wekelijkse college van de Commissie in een tweet. 'Vandaag stelt de Europese Commissie een geloofwaardig en dynamisch plan voor dat het opstarten van toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië en Albanië mogelijk maakt. EU-uitbreiding is een win-winsituatie', schreef ze.

Centraal in het voorstel van de Commissie staat het idee dat de EU toetredingsgesprekken op pauze kan zetten of zelf kan stoppen als de kandidaat-lidstaten onvoldoende inspanningen leveren om te hervormen of terugkomen op aangegane engagementen.

