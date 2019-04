Een vrouw is omgekomen bij een 'terroristisch incident' in een buitenwijk van de Noord-Ierse stad Derry.

De Europese Commissie veroordeelt het geweld in Noord-Ierland. Dat laat een woordvoerder van de Commissie vrijdagmiddag weten. Donderdagavond kwam bij rellen in de stad Derry een 29-jarige journaliste om het leven.

De journaliste, volgens verschillende media de 29-jarige Lyra McKee, werd doodgeschoten tijdens de rellen in de wijk Creggan.

Die ontstonden naar aanleiding van huiszoekingen die de politie daar eerder op de avond had uitgevoerd. 'We hebben de berichten over het verschrikkelijke incident van gisteren die tot de dood van een journaliste heeft geleid, gevolgd. We veroordelen dergelijk geweld', zegt een woordvoerder van de Europese Commissie.

Het is al sinds begin dit jaar onrustig in Derry, waar geweld tussen katholieken en protestanten opnieuw opflakkert. In de periode rond Pasen is de politie sowieso beducht voor incidenten. Ierse Republikeinen herdenken dan de Paasopstand van 1916. In 1998 werd op Goede Vrijdag dan weer het akkoord van Belfast of het Goedevrijdagakkoord getekend door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.