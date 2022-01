De Europese Commissie wil voor het eerst visumversoepelingen terugdraaien voor een land dat zogenaamde gouden paspoorten aanbiedt. Het gaat om Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Oceaan waar buitenlandse investeerders voor 130.000 dollar het staatsburgerschap én visumvrije toegang tot de Europese Unie op de kop kunnen tikken.

De Commissie heeft de lidstaten woensdag voorgesteld om de visumplicht opnieuw in te voeren voor de houders van paspoorten van Vanuatu die sinds 2015 werden uitgereikt. 'Dit is noodzakelijk om de risico's te beperken die het staatsburgerschapsprogramma voor investeerders stelt voor de veiligheid van de EU en haar lidstaten', zo luidt het in een mededeling.

Houders van een paspoort van Vanuatu hebben sinds 2015 geen visum meer nodig voor een kort verblijf in Europa. Uitgerekend in dat jaar lanceerden de lokale autoriteiten een nieuw programma dat het staatsburgerschap aanbiedt aan buitenlanders die 130.000 dollar (115.000 euro) willen investeren in het land. Visumvrije toegang tot de EU wordt daarbij expliciet als lokkertje gebruikt.

De Commissie plaatst grote vraagtekens bij het programma. Tegen maart 2021 hadden de lokale autoriteiten al 10.500 paspoorten uitgereikt, onder meer aan mensen die in de databank van Interpol zaten. Slechts één aanvraag werd geweigerd. Aanvragers hoeven niet in Vanuatu te wonen, hoeven geen fysiek interview af te leggen en er wordt ook niet automatisch informatie uitgewisseld met het land van oorsprong of het land waar de aanvrager is gevestigd.

Bovendien gingen er paspoorten naar onderdanen van landen die doorgaans uitgesloten worden van dit soort burgerschapsprogramma's, zoals Iran en Afghanistan, en naar onderdanen van andere landen wier onderdanen een visum moeten aanvragen om naar de EU te reizen, zoals Nigeria, Pakistan, Jemen, Syrië of Libië. Zij ontsnappen zo dus aan de veiligheidsscreening die wordt uitgevoerd bij de aanvraag van een Schengenvisum, merkt de Commissie op.

De Commissie richt al enkele jaren het vizier op zogenaamde gouden paspoorten die landen aan vermogende buitenlanders aanbieden. Een rapport uit januari 2019 wees uitgebreid op de risico's, met name op vlak van veiligheid, infiltratie door de georganiseerde misdaad, witwaspraktijken, belastingontwijking en de financiering van terrorisme. De Commissie screent deze programma's in landen die visumvrije toegang tot de EU genieten. Binnen de EU lanceerde ze al inbreukprocedures tegen Cyprus en Malta.

