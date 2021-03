De Europese Commissie stelt vandaag voor hoe ze tegen de zomer reizen binnen de Europese Unie opnieuw mogelijk wil maken met een digitaal vaccinatiecertificaat.

De houders ervan zullen kunnen aantonen of ze gevaccineerd zijn tegen covid-19, of ze een negatieve PCR-test hebben afgelegd of als ze natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd omdat ze de ziekte al doorgemaakt hebben.

Op de introductie van een bewijs van vaccinatie dringen de toeristische sector en de EU-landen die 's zomers veel buitenlandse reizigers over de vloer krijgen al maanden aan. Lidstaten als België en Frankrijk waarschuwen echter dat zo'n certificaat - het woord vaccinatiepaspoort wordt in de Europese wijk niet gebezigd - niet mag discrimineren. Omdat vaccinatie niet verplicht is en er vooralsnog geen algemene toegang is tot het vaccin, mag vaccinatie geen voorwaarde zijn om te mogen reizen, is het argument.

Vandaag stelt de Commissie voor hoe de lidstaten zo'n gecoördineerd systeem kunnen opzetten dat aan die verschillende voorwaarden voldoet: een 'digitaal, groen certificaat'. Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders zei twee weken geleden al dat om elk risico op discriminatie te vermijden het certificaat niet enkel gegevens over een vaccinatie zal bevatten, maar ook over een recente PCR-test en de aanmaak van antilichamen na een infectie. Reynders stelt het certificaat straks mee voor.

Sputnik V

Het raakte ook al bekend dat de lidstaten zal worden gevraagd automatisch alle vaccinaties te erkennen met vaccins die door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zijn goedgekeurd. Maar uit een ontwerptekst die Belga kon inkijken, moet blijken dat lidstaten ook toedieningen met andere vaccins - zoals het Russische Sputnik V of het Chinese Sinopharm - kunnen erkennen als ze dat willen. Dat moet landen de mogelijkheid bieden ook reizigers toe te laten die vaccins hebben gekregen die (nog) niet goedgekeurd zijn door het EMA. De EU-landen zouden ook bilaterale reisakkoorden met niet-EU-landen kunnen sluiten, op voorwaarde dat de Commissie ze heeft goedgekeurd.

