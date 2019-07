De Europese Commissie heeft zondag kritiek geuit op de arrestaties in de Russische hoofdstad Moskou van zowat 1.370 demonstranten die deelnamen aan een betoging van de oppositie. 'Rusland moet de fundamentele vrijheid van meningsuiting respecteren', luidt de kritiek vanuit Brussel.

'Deze arrestaties en het disproportioneel geweld tegen vreedzame betogers ondermijnen opnieuw de fundamentele vrijheid van meningsuiting en vereniging', luidt het zondag in een mededeling van de Hoge Vertegenwoordiger van het Buitenlands Beleid Federica Mogherini. 'Deze fundamentele rechten staan ingeschreven in de Russische grondwet en we verwachten dat die gerespecteerd worden.'

Voor de volgende lokale verkiezingen van september dringt de Europese Commissie er op aan dat er 'eerlijke voorwaarden' gecreëerd worden voor alle politieke krachten.

De inwoners van Moskou trekken op 8 september naar de stembus om een nieuwe 45-koppige stadsraad te verkiezen. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van Moskou nodig om te mogen deelnemen.

Manifestanten in een confrontatie met de politie in Moskou, 27 juli 2019. © Reuters

Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen. De Russische oppositie had opgeroepen om op straat te komen nadat de kiescommissie een zestigtal kandidaten voor de lokale verkiezingen in Moskou had geweigerd. Het gaat grotendeels om oppositiekandidaten. De politie had zaterdag de veiligheidsmaatregelen in Moskou flink verscherpt.

Ook vorig weekend kwamen zo'n 10.000 betogers op straat in Moskou om te protesteren tegen de uitsluiting van enkele onafhankelijke kandidaten.

Moskou, 27 juli 2019. © Reuters