Tegen de achtergrond van het wereldwijde tekort aan microchips heeft de Europese Commissie een plan klaargestoomd om de productie op eigen bodem op te krikken. In de 'European Chips Act' die ze dinsdag presenteert, voorziet ze tientallen miljarden aan uitgaven.

Halfgeleiders en chips zijn een onontbeerlijke spil van de hedendaagse economie, maar Europa is erg afhankelijk van de productie in met name Azië. Dat komt nog meer aan de oppervlakte tijdens de coronapandemie en de verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens.

Onder meer in de autoindustrie zorgde het tekort al voor heel wat vertragingen. Voorzitter Ursula von der Leyen had het probleem al aangesneden in haar State of the Union in september vorig jaar, en dinsdag presenteert de Commissie haar langverwachte initiatief om de afhankelijkheid van chips van andere werelddelen in te perken en de productie op Europees grondgebied te verhogen. In navolging van de Verenigde Staten en China zint de Commissie op forse investeringen.

Volgens commissaris voor Interne Markt Thierry Breton, die de voorbije weken in de media al wat tipjes van de sluier oplichtte, zou meer dan 40 miljard euro aan Europees en nationaal overheidsgeld gemobiliseerd moeten worden. Doestelling is de Europese productie tegen 2030 te verviervoudigen. Zo zou het oude continent tegen het einde van het decennium goed moeten zijn voor 20 procent van de wereldproductie.

Europa richt de focus op de meest geavanceerde chips en zet in op innovatie en op proefprojecten die de transitie naar de markt moeten begeleiden. Breton liet al verstaan dat er daarbij ook een belangrijke rol kan weggelegd zijn voor het Leuvense onderzoekscentrum Imec.

